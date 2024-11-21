Противопожарные учения провели в домах культуры в Подмосковье

Пожарные учения провели в трех домах культуры в Подмосковье 20 ноября. Мероприятия прошли в Можайске, Шатуре и Шаховской.

Как отметил заместитель начальника «Мособлпожспас» Сергей Щетин, тренировки направлены на обучение специалистов способам и приемам ведения боевых действий при тушении пожара в домах культуры и театрах, а также на отработку взаимодействия с руководством и персоналом учреждений.

«По сценарию учений в домах культуры условное возгорание возникало в зрительном зале из-за замыкания электропроводки. От горящего электрооборудования огонь распространялся на сгораемые декорации и сцену, а дым и продукты горения быстро заполняли помещении. Персонал же провел эвакуацию и своевременно вывел людей из здания», — рассказал Сергей Щетин.

Он добавил, что прибывшие специалисты сформировали звенья газодымозащитной службы и провели разведку задымленных помещений. Благодаря слаженной работе условные возгорания удалось потушить.

Во время учений спасатели также изучили планировку зданий и проверили исправность источников противопожарного водоснабжения.