Противопожарные учения провели для водителей мусоровозов в Чехове

Сотрудники «Мособолпожспаса» провели цикл тренингов по пожарной безопасности для водителей Чеховского филиала ООО «МСК-НТ». Тренировки с подробными инструктажами прошли с 31 мая по 6 июня.

«Знание и точное соблюдение правил противопожарной безопасности — основа безопасной и успешной работы регоператора по обращению с ТКО. Компания обращает особое внимание на регулярное и системное проведение противопожарных учений, обучение и актуализацию знаний персонала», — рассказал директор Чеховского филиала ООО «МСК-НТ» Роман Куликов.

Сотрудникам компании рассказали о правилах поведения при возникновении пожара на работе — на контейнерной площадке, маршруте или автопредприятии. Затем пожарные продемонстрировали, как пользоваться огнетушителями.

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