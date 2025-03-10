Противопожарные учения прошли в лесничестве «Русский лес» в Серпухове

Сотрудники филиала «Русский лес» Государственного автономного учреждения Московской области «Мособллес» приняли участие в командно-штабных учениях. Они отработали действия во время тушения лесных пожаров.

В тренировке принимали участие также специалисты дежурной службы лесничества и Региональной диспетчерской службы Государственного автономного учреждения Московской области «Центрлесхоз».

По сценарию старший участковый лесничий отправился проверить факт возгорания. После разведки он доложил о происшествии дежурному диспетчеру. Специалисты участкового лесничества приступили к тушению пожара, к месту возгорания также направили технику лесопожарной станции-1 Государственного автономного учреждения Московской области «Центрлесхоз».

Как рассказала ведущий инженер филиала «Русский лес» Государственного автономного учреждения Московской области «Мособллес» Нина Макушева, такие тренировки проводят для повышения готовности органов местного самоуправления, соответствующих служб муниципального образования к реагированию на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций.

«Поставленную задачу участники учений успешно выполнили», — заключила она.