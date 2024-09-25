Противопожарные рейды провели в Котельниках

Специалисты сферы лесоохраны провели рейд на территориях Большого Люберецкого карьера и Томилинского лесопарка. Они проверили чистоту и пожарную безопасность мест.

Рейд провели сотрудники подольского филиала «Мособллеса», МВД «Люберецкое», отделов ГОЧС и лесного хозяйства администрации округа. Они осмотрели места общего пользования. Проверяли, разводят ли люди здесь костры и оставляют ли мусор.

Специалисты пресекли попытки разведения костров и составили 12 протоколов об административных нарушениях.

Напомним, что штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах во время особого противопожарного режима составляет от 40 до 50 тысяч рублей для граждан, от 60 до 90 тысяч рублей для должностных лиц и от 600 тысяч рублей до одного миллиона рублей для юридических лиц.

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