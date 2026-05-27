Противопожарные рейды провели в Химках

В рейде участвовали представители УМВД, «Мособлпожспаса», МБУ «Химспас» и Истринского участкового лесничества. Совместные проверки направлены на предотвращение возгораний и обеспечение безопасности территории. Заместитель главного инспектора по пожарному надзору в Химках Василий Каменский подчеркнул: цель рейдов — не только фиксировать нарушения, но и предотвращать пожары.

На территории Московской области действует особый противопожарный режим — разводить костры запрещено. Инспекторы провели беседы с отдыхающими и предупредили, что даже небольшой костер может привести к серьезной угрозе для леса.

«Сегодня на защите природы стоят и спасатели, и лесники, и полиция. Но без участия жителей усилия будут неполными. Каждый из нас должен понимать: костер в лесу сейчас — прямое нарушение закона и угроза для людей и животных. Патрулирование и разъяснительные беседы обязательно продолжатся», — отметил муниципальный депутат фракции «Единая Россия» Руслан Шаипов.

Нарушителям объяснили, что в период особого режима штрафы за разведение костров увеличиваются в несколько раз. Рейды будут продолжаться — это снизит риск природных пожаров и поможет сохранить лес.