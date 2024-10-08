Противопожарные мероприятия завершили в 8 лесничествах Подмосковья

На территории Подмосковья близятся к завершению работы по выполнению профилактических противопожарных мероприятий на землях лесного фонда. На территории восьми лесничеств их уже полностью выполнили. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.

Противопожарные меры в лесах включают обслуживание лесных дорог для охраны от пожаров, создание и расчистку минерализованных полос, установку и содержание шлагбаумов, плакатов и аншлагов, а также благоустройство зон отдыха для посетителей.

По словам председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Евгения Агулова, работы завершили в Волоколамском, Звенигородском, Московском учебно-опытном, Подольском, Сергиево-Посадском, Ступинском и Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес».

В восьми лесничествах отремонтировали почти 70 километров дорог, создали более 440 километров и очистили около 1,1 тысячи километров противопожарных полос, оборудовали 42 новых и обновили 340 мест отдыха.

Все работы выполняются филиалами ГАУ МО «Центрлесхоз» в рамках государственного задания и календарного плана.

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