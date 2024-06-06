Противопожарные мероприятия проведут в Подмосковье
Противопожарное обустройство лесов продолжается в Подмосковье. Специалисты уже выполнили 63% от запланированных работ.
Как рассказал глава Комлесхоза Подмосковья Евгений Агулов, противопожарные мероприятия проводят во всех округах области. Самые высокие показатели отметили в Талдоме, Ступине, Шатуре, Сергиевом Посаде и лесничестве «Русский лес».
«Они включают устройство и прочистку минерализованных полос, эксплуатацию лесных дорог, установку и ремонт мест отдыха. На данный момент общий процент выполнения противопожарных мероприятий составляет 63%», — рассказал он.
Противопожарное обустройство проводят на протяжении всего сезона — с начала весны и до формирования устойчивого снежного покрова.
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