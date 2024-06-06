Противопожарные мероприятия проведут в Подмосковье

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

Противопожарное обустройство лесов продолжается в Подмосковье. Специалисты уже выполнили 63% от запланированных работ.

Как рассказал глава Комлесхоза Подмосковья Евгений Агулов, противопожарные мероприятия проводят во всех округах области. Самые высокие показатели отметили в Талдоме, Ступине, Шатуре, Сергиевом Посаде и лесничестве «Русский лес».

«Они включают устройство и прочистку минерализованных полос, эксплуатацию лесных дорог, установку и ремонт мест отдыха. На данный момент общий процент выполнения противопожарных мероприятий составляет 63%», — рассказал он.

Противопожарное обустройство проводят на протяжении всего сезона — с начала весны и до формирования устойчивого снежного покрова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Немцам пообещали войну. Сможет ли Германия подготовиться к конфликту

Собчак заявила о кризисе формата интервью на YouTube

ЕГЭ — все?!

«Не надо бояться, надо делать». Подмосковье оказалось лакомым регионом для Белоруссии

«В окопах атеистов не бывает». Легойда — про роль священников на СВО, религию и ИИ

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте