Противопожарную защиту усилили в Дмитровском лесничестве

Работы по противопожарному обустройству лесов закончили в филиале «Мособллеса» в Дмитрове. Их провели, чтобы обезопасить природу в период, когда риск возникновения возгораний повышается.

Специалисты установили информационные стенды. Сейчас их на территории лесничества 118. На каждом можно увидеть телефоны экстренных служб и правила поведения в лесу в пожароопасный период.

Также отремонтировали 16 шлагбаумов, чтобы жители не могли несанкционированно въезжать в лесные массивы. Установили еще 25 таких объектов.

«Установленные стенды и шлагбаумы помогут снизить риск пожаров, но многое зависит и от жителей. Просим соблюдать правила поведения в лесу, не разводить костры в запрещенных местах и оперативно сообщать о возгораниях. Только вместе мы сможем сохранить наши леса для будущих поколений», — сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.