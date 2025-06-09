Противопожарную защиту усилили в Дмитровском лесничестве

Работы по противопожарному обустройству лесов закончили в филиале «Мособллеса» в Дмитрове. Их провели, чтобы обезопасить природу в период, когда риск возникновения возгораний повышается.
Специалисты установили информационные стенды. Сейчас их на территории лесничества 118. На каждом можно увидеть телефоны экстренных служб и правила поведения в лесу в пожароопасный период.
Также отремонтировали 16 шлагбаумов, чтобы жители не могли несанкционированно въезжать в лесные массивы. Установили еще 25 таких объектов.
«Установленные стенды и шлагбаумы помогут снизить риск пожаров, но многое зависит и от жителей. Просим соблюдать правила поведения в лесу, не разводить костры в запрещенных местах и оперативно сообщать о возгораниях. Только вместе мы сможем сохранить наши леса для будущих поколений», — сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.
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