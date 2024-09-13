Противопожарную тренировку провели в «Мособлэнерго»

Противопожарную тренировку провели в аппарате управления «Мособлэнерго». Сотрудники отработали план эвакуации при возникновении возгорания.
Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, тренировка направлена на отработку действий при возникновении пожара. По легенде учений, в складском помещении административного здания возникло возгорание, а работников эвакуировали в безопасное место. Для приближения условий к реальным использовали генератор дыма.
Всего с начала года ведомство провело 40 противопожарных тренировок.