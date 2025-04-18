Противопожарную опашку завершат в Солнечногорске в апреле

Опашку проводят в населенных пунктах Солнечногорска, граничащих с лесфондом и сельхозугодьями. Работы завершат до 20 апреля.

В округе расположены пять деревень, где существует угроза распространения ландшафтных пожаров: Гигирево, Заовражье, Маслово, Редино и Шахматово. Вокруг этих населенных пунктов создают минерализованные полосы шириной не менее 10 метров. Эти полосы очищаются от сухой травы, мусора, валежника и других горючих материалов. В настоящее время работы проводятся в деревне Редино.

«Специально делаем полосы пошире где-то на один метр, чтобы наверняка избежать перехода огня с травы на жилые строения населённого пункта. В целом длина опашки составляет 25 километров в весенний период и столько же в осенний. Все работы выполним в срок», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Специалисты МЧС осуществляют контроль за соблюдением всех противопожарных требований при опашке. Они проводят замеры, фотофиксацию и проверяют качество минерализованных полос на предмет отсутствия пожароопасных элементов.

«Обязанность по устройству минерализованных полос лежит в деревнях на муниципалитете, в СНТ — на самих товариществах. Мы проводим контрольно-надзорные мероприятия и разъясняем жителям требования пожарной безопасности. Они ужесточаются при введении особого противопожарного режима», — отметил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округа Солнечногорск Дмитрий Нилов.