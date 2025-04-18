Противопожарную опашку завершат в Солнечногорске в апреле
Опашку проводят в населенных пунктах Солнечногорска, граничащих с лесфондом и сельхозугодьями. Работы завершат до 20 апреля.
В округе расположены пять деревень, где существует угроза распространения ландшафтных пожаров: Гигирево, Заовражье, Маслово, Редино и Шахматово. Вокруг этих населенных пунктов создают минерализованные полосы шириной не менее 10 метров. Эти полосы очищаются от сухой травы, мусора, валежника и других горючих материалов. В настоящее время работы проводятся в деревне Редино.
«Специально делаем полосы пошире где-то на один метр, чтобы наверняка избежать перехода огня с травы на жилые строения населённого пункта. В целом длина опашки составляет 25 километров в весенний период и столько же в осенний. Все работы выполним в срок», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.
Специалисты МЧС осуществляют контроль за соблюдением всех противопожарных требований при опашке. Они проводят замеры, фотофиксацию и проверяют качество минерализованных полос на предмет отсутствия пожароопасных элементов.
«Обязанность по устройству минерализованных полос лежит в деревнях на муниципалитете, в СНТ — на самих товариществах. Мы проводим контрольно-надзорные мероприятия и разъясняем жителям требования пожарной безопасности. Они ужесточаются при введении особого противопожарного режима», — отметил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округа Солнечногорск Дмитрий Нилов.
Опашку всех пяти деревень завершат до 20 апреля. Также в округе проверяют пожарные водоемы и гидранты.
Пожароопасный период в Подмосковье объявлен до 15 ноября. В лесах строго запрещается разжигать костры, оставлять окурки, бутылки и осколки стекла, а также сжигать траву. Въезд в лесные массивы ограничивают шлагбаумами, инспекторы патрулируют территории. Нарушителям грозят штрафы, административная и уголовная ответственность.
Благодаря профилактическим мерам в Солнечногорске в 2024 году случаи лесных пожаров сократились в четыре раза — до двух происшествий, общая площадь пожаров уменьшилась в 22 раза, а ущерб — почти в 50 раз.
При обнаружении лесных пожаров необходимо немедленно сообщить об этом по номеру 112.