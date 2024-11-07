Противопожарное обустройство завершили в 19 лесничествах Подмосковья

Профилактические мероприятия, направленные на обеспечение стабильной лесопожарной обстановки, ежегодно проводятся в лесном фонде Подмосковья. Основная их задача заключается в предотвращении возгораний, ограничении распространения огня на большие площади и создании условий для эффективного патрулирования лесов и тушения пожаров.

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов сообщил, что в 19 лесничествах выполнены работы по эксплуатации 284,9 километра лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров. Также устроено 1744,36 километра новых минерализованных полос и очищено свыше 3,7 тысячи километров уже существующих. В рамках мероприятий было установлено 150 новых мест отдыха, а также отремонтировано и благоустроено 926 ранее созданных зон для отдыха в лесах.

«В полном объеме проведена приемка выполненных работ», — добавил Агулов.

С начала весны все работы по противопожарному обустройству лесов выполняются ГАУ МО «Центрлесхоз» в соответствии с государственным заданием на 2024 год, с учетом календарного плана и требований технического задания.

Противопожарное обустройство лесов включает в себя систему организационных, технических и лесоводственных мероприятий, направленных на предупреждение лесных пожаров, снижение степени пожарной опасности, повышение устойчивости лесов к огню, а также на раннее обнаружение и ликвидацию пожаров.