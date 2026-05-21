Противопожарное обустройство начали проводить в лесничестве Серпухова

В филиале «Русский лес» лесного ведомства Московской области начали работы по комплексному противопожарному обустройству лесов. На данный момент обустроено 16,1 километра минерализованных полос, прочищено 12,5 километра, благоустроено 11 мест отдыха.

Работы направлены на предупреждение лесных пожаров, снижение степени пожарной опасности, повышение пожароустойчивости лесов, обнаружение пожаров в начале их развития и их ликвидацию. В настоящее время также устанавливают аншлаги с информацией о мерах пожарной безопасности и шлагбаумы.

«На сегодняшний день обустроено 16,1 километра и прочищено 12,5 километра минерализованных полос, благоустроено 11 мест отдыха, установлено 29 шлагбаумов и 30 аншлагов», — сказала инженер по охране и защите леса филиала «Русский лес» лесного ведомства Московской области Нина Макушева.