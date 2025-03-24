Противопожарное обустройство лесных зон началось в Истре

Коммунальные службы округа приступили к опашке земель, чтобы избежать лесных пожаров. В этом году работы начали раньше времени из-за аномально теплой весенней погоды.

Подобные полосы позволяют в случае возгорания не дать ему перенестись с территорий полей и лесных массивов на жилые строения, и наоборот. Связаны эти работы с началом пожароопасного периода, который, к слову, в Подмосковье тоже начался раньше. Самой главной причиной пожаров чаще всего бывает пал травы весной. Техника уже работает там, где позволяет земля. На прошлой неделе трактор работал в деревне Рычково.

Подобные мероприятия проводят два раза в год: до начала и по окончании пожароопасного периода. План-график проведения работ уже сформирован, но все же может корректироваться из-за погодных условий.

Напомним, поджог травы является нарушением законодательства, а за это предусмотрена административная и уголовная ответственность.