Противопожарная тренировка прошла в Реутовской клинической больнице

Учения по эвакуации в условиях имитации пожара провели в Реутовской клинической больнице в рамках ежеквартальных тренировок, проводимых по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева . По легенде возгорание произошло в кабинете старшей медицинской сестры терапевтического корпуса.

В учреждении сработала автоматическая пожарная сигнализация, после чего началась организованная эвакуация пациентов и персонала. Сотрудники вывели 104 человека. Особое внимание уделили отработке действий с маломобильными группами населения.

На место происшествия прибыли пожарные — 15 сотрудников МЧС и две автоцистерны. Параллельно проверялась работа резервного энергоснабжения — дизель-генератора, который отработал в штатном режиме.

«Такие учения жизненно необходимы. Они позволяют выявить слабые места в системе безопасности. Сегодня, например, потребовалось оперативнее освобождать подъездные пути для спецтехники», — отметил Владимир Глушенко, начальник отдела ГОЧС больницы.

Также отработали навык применения порошковых огнетушителей ОП-4.

Тренировка подтвердила готовность к чрезвычайным ситуациям. В итоге будет проведен детальный разбор действий. Регулярные учения помогают отработать четкий алгоритм, минимизирующий риски для пациентов и сотрудников в реальных чрезвычайных ситуациях.