Противопаводковые учения прошли в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск прошла тренировка по действиям при возможном весеннем половодье. Специалисты экстренных служб отработали алгоритм реагирования на сигнал «Авария на гидротехническом сооружении».

К тренировке привлекли сотрудников МКУ «СолнСпас», ГКУ МО «Мособлпожспас», пожарно-спасательной части № 67 и МБУ «ДЕЗ». Участники отрабатывали получение сигнала от Единой дежурно-диспетчерской службы, оперативный сбор спецтехники и ее выезд к месту условного происшествия.

Заместитель главы муниципалитета Максим Барков отметил готовность служб к сезонным рискам. «В зимний период выпало очень много снега, сейчас идет его обильное таяние. Мы проверяем силы и средства, которые будут привлечены при возможной чрезвычайной ситуации на гидротехническом сооружении. Абсолютно всего хватает: и людей, и техники. Также дополнительно закупаются техника и оборудование, чтобы оперативно предотвратить последствия любой возникшей ситуации», — прокомментировал он ход учений.

В округе усилили контроль за гидрологической обстановкой. Специалисты ежедневно осматривают плотины, дамбы и другие гидротехнические объекты. Организовано взаимодействие с ГКУ МО «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» для безопасного пропуска вод из озера Сенеж. Ведутся работы по очистке откосов дамб, каналов, смотровых колодцев, а также берегов рек и водоемов от мусора и растительности.

Жителям напоминают: при угрозе подтопления необходимо звонить по номеру 112.