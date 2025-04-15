Противопаводковая комиссия из Дубны проверила уровень воды в Волге

Прошедшие снегопады, к счастью, не повлияли на паводковую ситуацию в Дубне. Однако городская паводковая комиссия два раза в сутки проверяет уровень воды в Волге.

Самые свежие данные специалисты получили сегодня в восемь часов утра. Уровень воды в верхней части Волги составил 123,75 метра, в нижней — 112,68.

Сейчас сбрасывают воду через плотину, один щит открыли на полтора метра. Из водохранилища за одну секунду в Волгу попадает 330 кубических метров воды. В местах возможного подтопления — на территории особой экономической зоны «Дубна», «Ривер Клаба», садовых некоммерческих товариществ «Заря-1», «Заря-2» и на улице Спортивной все в порядке.

Помимо этого, специалисты коммунальных служб для предотвращения чрезвычайных ситуаций чистят ливневки и коллекторы, обеспечивая беспрепятственное прохождение воды по Южной и Северной канавам.

Как рассказал глава Дубны Максим Тихомиров, паводковую ситуацию в округе контролируют совместно с Волжским районом гидротехнических сооружений, особой экономической зоной «Дубна», Каналом имени Москвы и дежурной службой Угличского водохранилища.