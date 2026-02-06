Противогололедную обработку дорог усилили в Можайске

Коммунальные службы Можайского округа увеличили объем работ по борьбе с гололедом. Техника и бригады работают в усиленном режиме из-за снегопадов и переменчивой погоды.

На производственной базе комбинированные дорожные машины загружают пескосоляной смесью. Бункеры машин оборудованы наклонными стенками и решеткой-ситом. Это не позволяет крупным частицам попасть в механизм или на дорогу.

Пять автомобилей ежедневно обрабатывают муниципальные дороги.

«Мы регулируем подачу и скорость разбрасывания в зависимости от погоды. Это позволяет достичь оптимального покрытия и безопасности», — рассказали коммунальщики.

Реагенты эффективны при температуре до 15 градусов ниже нуля. В сильные морозы их применение ограничено.

Шесть бригад Единого дорожно-транспортного центра чистят дворы и общественные пространства. В каждой бригаде по пять человек. Сначала техника убирает снег, затем проводится ручная противогололедная обработка. С начала зимы в округе привели в порядок уже более 170 таких территорий.

Жители могут сообщать о проблемах, связанных с уборкой снега и гололедом, в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам:

8 (49638) 4-14-15, 8 (49638) 4-15-44 или на короткий номер 112.