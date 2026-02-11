Противогололедная обработка дорог прошла в Коломне

Коммунальные службы перешли в усиленный режим работы в связи с перепадами температуры. В городском округе Коломна дороги обрабатывают противогололедными материалами и вывозят снег с улиц.

После морозов синоптики прогнозируют оттепель до плюсовых значений. Чтобы избежать гололеда, на дорогах округа работают 16 комбинированных машин. В среду технику направили в сельские населенные пункты: Малышево, Бортниково, Подлужье, Пески, Парфентьево, Пестриково, Коробчеево и еще около 30 деревень.

В Озерах снег вывозят с улиц Фрунзе и Симонова. В Коломне техника чистит проезжую часть на Ленина, Полянской и в микрорайоне Подлипки. В Щурово рабочие убирают снег с тротуаров. Также коммунальщики расчищают автобусные маршруты и остановки.