Противоаварийные учения прошли в центральном тепловом пункте в Подольске

Под контролем специалистов в центральном тепловом пункте на Февральской улице в Подольске провели противоаварийную тренировку. Там сымитировал сразу две нештатные ситуации.

В мероприятии принимали участие советник министра энергетики Московской области Владимир Мельник и глава Подольска Григорий Артамонов. Как рассказал заместитель руководителя муниципалитета Михаил Саруханов, специалисты отработали сразу два аварийных случая: короткое замыкание на щитке внутри центрального теплового пункта и поломка запорной арматуры.

«Во время условного короткого замыкания тепловой пункт обесточили, соответственно, вышли из строя все сетевые насосы, ресурс не подавался в дома», — добавил Михаил Саруханов.

После восстановления подачи электроэнергии возникла вторая условная аварийная ситуация: вышла из строя запорная арматура. Специалистам пришлось снова остановить подачу тепла и устранять технологическое нарушение. Сотрудники оперативных служб успешно отработали последовательность действий по обеим ситуациям.