Противоаварийные учения прошли в центральном тепловом пункте в Подольске
Под контролем специалистов в центральном тепловом пункте на Февральской улице в Подольске провели противоаварийную тренировку. Там сымитировал сразу две нештатные ситуации.
В мероприятии принимали участие советник министра энергетики Московской области Владимир Мельник и глава Подольска Григорий Артамонов. Как рассказал заместитель руководителя муниципалитета Михаил Саруханов, специалисты отработали сразу два аварийных случая: короткое замыкание на щитке внутри центрального теплового пункта и поломка запорной арматуры.
«Во время условного короткого замыкания тепловой пункт обесточили, соответственно, вышли из строя все сетевые насосы, ресурс не подавался в дома», — добавил Михаил Саруханов.
После восстановления подачи электроэнергии возникла вторая условная аварийная ситуация: вышла из строя запорная арматура. Специалистам пришлось снова остановить подачу тепла и устранять технологическое нарушение. Сотрудники оперативных служб успешно отработали последовательность действий по обеим ситуациям.
От центрального теплового пункта питаются 21 многоквартирный дом и три социальных объекта. После устранения неполадок специалисты начинают подключать жилые здания.
«Совместно с представителями теплоснабжающей организации начали поэтапный запуск многоквартирных домов с последующим развоздушиванием системы. Тренировка прошла в штатном режиме, все дежурные службы работали удовлетворительно, информация поступала мгновенно», — отметил главный инженер управляющей компании «Подольск» Евгений Ромашкин.
В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону такие тренировки будут проводить в Подольске и дальше.