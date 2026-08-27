Противоаварийные учения на теплосетях провели в Химках

В микрорайоне Левобережный в Химках 25 августа прошла противоаварийная тренировка по устранению аварии на теплотрассе. Специалисты отработали алгоритм действий при падении давления в сети.

По сценарию учений, в 10:00 зафиксировали парение из вытяжки тепловой камеры и резкое падение давления в сети. Оперативный и ремонтный персонал последовательно выполнил весь алгоритм: оповестил профильные службы, огородил опасную зону, отключил участок магистрали, сдренировал теплоноситель, нашел повреждение и восстановил работу сети.

Сценарий намеренно воспроизводил экстремальные условия. Оперативное время соответствовало декабрю с температурой минус 15 градусов — так специалисты проверили готовность к самым сложным ситуациям отопительного сезона. Отключаемый участок имел диаметр 1000 миллиметров и протяженность почти 900 метров.

В зоне потенциального отключения могли оказаться более 150 тысяч жителей, свыше 400 многоквартирных домов и 75 социально значимых объектов. Такой масштаб позволил оценить необходимые ресурсы, проверить планы реагирования, а также отработать порядок оповещения и организацию пунктов обогрева.

Учения прошли в формате практических действий на месте, но без реального вмешательства в работу оборудования. Помимо технических задач, специалисты отработали взаимодействие с коммунальными службами.