Противоаварийные тренировки провели на котельных в Воскресенске

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин совместно с заместителем Сергеем Чувашовым и директором филиала «Газпром теплоэнерго МО» в Воскресенске Дмитрием Хрипуновым провели выездное совещание на котельных округа. Основное внимание уделили проверке наличия журналов противоаварийных тренировок и графиков их проведения.

На всех котельных проводятся необходимые ремонты, а тепловые и водопроводные сети многоквартирных домов и социальных учреждений проходят тестирование на готовность к предстоящему отопительному сезону.

«Противоаварийные тренировки необходимы для оценки готовности персонала к оперативным действиям при устранении технологических нарушений и реагированию на нештатные ситуации. Воскресенский филиал регулярно проводит как плановые, так и неплановые тренировки. В этом году уже проведено 252 плановых тренировки в рамках подготовки к отопительному сезону и 22 неплановые», — прокомментировали в пресс-службе «Газпром теплоэнерго МО».

Алексей Малкин подчеркнул важность обеспечения надежного теплоснабжения для жителей округа и отметил, что контроль за подготовкой к зиме продолжится.

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