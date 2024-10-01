Противоаварийные работы проведут в церкви деревни Плетениха под Раменским

Главное управление культурного наследия Московской области выдало разрешение на консервацию и проведение противоаварийных работ в церкви Рождества Богородицы в деревне Плетениха Раменского городского округа. Здание, построенное в 1685 году, признано охраняемым объектом регионального значения.

Кирпичный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы построили в 1685–1686 годах по заказу князя Алексея Петровича Прозоровского. После Октябрьской революции 1917 года храм был закрыт и начал постепенно разрушаться. В настоящее время сохранился только основной объем с фрагментами стен.

В церкви установят временную кровлю, расчистят конструкции от растений и грибка и обработают стены укрепляющими составами.

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