Противоаварийная тренировка прошла на тепловом пункте в Подольске

Тренировку с имитацией аварии провели на центральном тепловом пункте на улице Февральской. Мероприятие проконтролировали советник министра энергетики Московской области Владимир Мельник и глава городского округа Григорий Артамонов.

В округе проходят противоаварийные тренировки на объектах теплоснабжения. Ранее были сымитированы нештатные ситуации на ЦТП-20, который обслуживает 21 жилой дом и три социальных объекта. Сначала были отработаны действия в случае условного возгорания в электрощитовой, из-за чего остановились сетевые насосы и прекратилась подача ресурса. После восстановления электроэнергии возникла вторая проблема, и по легенде вышла из строя запорная арматура. Участники тренировки выполнили все необходимые действия для устранения аварии и ее последствий.

«Ключевым условием успешного прохождения отопительного сезона является скоординированная работа всех служб. Отработали последовательность действий от передачи сигнала в диспетчерскую службу „Подольской теплосети“ до полного устранения неисправностей», — рассказал Григорий Артамонов.

Такие тренировки позволили быстро реагировать всем ответственным структурам на любые аварии и обеспечивать бесперебойную работу систем.