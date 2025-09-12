Противоаварийная тренировка прошла на коммунальных объектах в Чехове

Во время учений смоделировали сложную ситуацию, случившуюся на тепловых сетях в сильный мороз. Глава Чехова Михаил Собакин побывал на тренировке, чтобы проконтролировать готовность специалистов к оперативному реагированию на возможные технологические сбои и аварии.

После поступления в аварийно-диспетчерскую службу тревожного сигнала сотрудник зафиксировал данные и передал информацию ответственному руководителю. Выездную бригаду аварийной службы оснастили необходимым оборудованием, техникой для устранения последствий аварии.

С помощью современного программного обеспечения специалисты могли отслеживать на экранах в аварийно-диспетчерской службе состояние всех коммуникаций в режиме реального времени. Это ускорило процесс диагностики и обеспечило передачу задания мастерам на месте происшествия напрямую.