Противоаварийная тренировка прошла для коммунальных служб Ленинского округа

Коммунальщики Ленинского округа поучаствовали в противоаварийной тренировке. Такие обучения помогают заранее отработать разные сценарии чрезвычайных ситуаций на сетях и выработать четкий алгоритм действий.

Учения прошли в поселке Петровское. В них поучаствовали руководители управляющих компаний, коммунальных служб и социальных учреждений Ленинского округа.

«Сегодня мы провели имитацию отключения котельной от электроэнергии. Первым делом необходимо освободить трубы от газа. Включается обязательно газогорелочное оборудование. По звуку слышно, как спускается газ в свечу безопасности и продувочную свечу, чтобы не было никаких последствий», — прокомментировал заместитель главного директора по теплоснабжению «Видновского ПТО ГХ» Алексей Манаенков.

Далее ответственные сотрудники управляющих компаний должны сообщить об аварии во все службы, заказать генератор бесперебойного питания, оповестить жителей и оперативно устранить ЧП.

«Обучения подобного рода будем проводить до конца сентября, чтобы на разных котельных отработать различные сценарии аварийных ситуаций и выработать системный подход», — сказала заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Калямина.

Отметим, что сейчас 38 котельных округа из 41 готовы к отопительному сезону. Работы на оставшихся объектах завершат до конца лета.

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