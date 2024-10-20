Протекающую крышу отремонтировали в доме семьи участника СВО в Богородском округе

Семья участника спецоперации из Богородского округа не могла решить проблему, связанную с протечкой кровли в их доме. Тогда они обратились к главе муниципалитета. Крышу отремонтировали.

Сначала семья попросила о помощи сотрудников управляющей компании. После молчания и их бездействия жильцы обратились к главе Богородского городского округа Игорю Сухину и в окружной центр поддержки семей военнослужащих СВО.

Для работ пригласили специалистов из другой управляющей организации. Они локально отремонтировали кровлю, поклеив линокром и промазав швы.

Обратившаяся за помощью Людмила Буканова поблагодарила главу муниципалитета за оперативную помощь.

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