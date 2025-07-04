Протекающую кровлю на Луговой отремонтируют во Фрязине

Жители дома № 35 на улице Луговой могут вздохнуть с облегчением: проблема с протекающей кровлей в скором времени будет решена. Ремонтные работы начнутся в августе.

Согласно информации, предоставленной администрацией, подрядная организация, привлеченная Фондом капитального ремонта Московской области, планирует приступить к капитальному ремонту кровли ориентировочно 15 августа. Точная дата старта работ будет подтверждена дополнительно и согласована с жителями дома.

Вопрос о необходимости ремонта кровли в доме № 35 на Луговой был поднят жителями. Администрация оперативно отреагировала на обращение, предоставив информацию о сроках проведения ремонта.

Ремонт кровли на Луговой — часть масштабной программы капитального ремонта жилого фонда. В рамках этой программы до конца сентября планируется отремонтировать 29 плоских и девять скатных кровель в различных районах наукограда. На данный момент работы уже завершены по следующим адресам: улица Вокзальная, дома 15, 21, 21А, 23, улица Ленина, дома 14, 16, 18, улица Луговая, дом 29, улица Полевая, дом 27В.