Протечку кровли устранили в доме № 8 в микрорайоне Дзержинского в Балашихе

Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома проведут в Балашихе. Работы пройдут в доме № 8 в микрорайоне Дзержинского, где ранее была обнаружена и устранена протечка.

Работы по капитальному ремонту кровли были приостановлены в связи с задержкой поставки материалов. Они будут возобновлены сразу после поставки всего необходимого.

Причина протечки была обнаружена и устранена. На объекте находятся дежурные. Вопрос с собственниками жилых помещений будет урегулирован до 20 августа.

В Подмосковье продолжают развивать формат выездных администраций, который позволяет жителям напрямую обращаться к представителям власти и оперативно решать актуальные вопросы. О важности этой работы губернатор Андрей Воробьев рассказал на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.