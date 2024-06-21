Протечки кровель 137 жилых домов Подмосковья устранили в июне

Управляющие компании Подмосковья устранили протечки кровли в 137 многоквартирных домах в июне. Большинство задач выполнено специалистами из Химок, Богородского и Подольска.

Управляющие организации должны регулярно проверять состояние крыш зданий и незамедлительно устранять все выявленные дефекты. Согласно требованиям, протечки кровли должны быть устранены в течение 24 часов после их обнаружения, путем выполнения необходимого ремонта кровельного покрытия.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья напоминает, что о протечках важно своевременно сообщить в управляющую организацию, а также оставить заявку на портале ЕДС МО.

В случае, если установленный срок на устранение неисправности прошел, и проблема осталась нерешенной, рекомендуется обратиться в ближайший территориальный отдел Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области по указанным контактным данным, размещенным на официальном сайте ведомства.