Просветительскую встречу о подвиге «Молодой гвардии» провели в Химках

Мероприятие объединило жителей округа, председателя Совета депутатов Сергея Малиновского, муниципального депутата Руслана Шаипова, а также лидеров Движения общественной поддержки — Екатерину Красильникову и Владислава Степушина.

В начале встречи участники услышали рассказ о романе Александра Фадеева «Молодая гвардия». Книга опирается на реальные события: в годы оккупации юные жители Краснодона создали подпольную организацию и, рискуя жизнью, продолжали борьбу с врагом. Эта история стала символом мужества и сплоченности молодого поколения.

«Совсем юные ребята сделали выбор, который определил их судьбу и навсегда вошел в историю нашей страны. Такие примеры помогают понять, что вклад человека в общее дело зависит не от возраста, а от его поступков», — отметил Сергей Малиновский.

Отдельное внимание на встрече уделили современным инициативам: сегодня в Химках действует отделение «Молодой гвардии», куда входят активные юные химчане. Активисты занимаются социальными проектами, оказывают помощь пожилым людям и участвуют в улучшении городской среды — так они продолжают традиции служения обществу.

«Мероприятие прошло в рамках патриотической программы „Успех V единстве поколений“. Такие встречи объединяют жителей разных возрастов и помогают через исторические примеры поговорить о важных ценностях — ответственности, взаимопомощи и уважении к прошлому», — подчеркнул Руслан Шаипов.

Просветительские встречи в Химках проходят регулярно: они приурочены к памятным датам и важным событиям. Такие мероприятия помогают сохранять связь между поколениями и поддерживать интерес жителей к историческому наследию страны.