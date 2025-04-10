Просветительский вечер ко Дню космонавтики пройдет в Химках 11 апреля

Просветительскую лекцию на тему космонавтики проведут в театре «Наш дом» 11 апреля. Жителям округа расскажут о вкладе крупнейших предприятий округа в развитие отечественного ракетостроения.

Известно, что Химки сыграли большую роль в создании спутников, двигателей для ракет и многих других инновационных проектов. Все они стали ключевыми элементами российской ракетно-космической отрасли и вывели страну на новый уровень.

«Наша страна первой отправила человека в космос. Это стало возможным благодаря самоотверженному труду тысяч ученых, инженеров, рабочих и, конечно, самих космонавтов», — рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Отметим, что урок истории провели в рамках масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений». Благодаря ей в Химках ежедневно проводят просветительские мероприятия, направленные на сохранение наследия предков.