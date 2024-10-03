Просветительский центр с питомцами открыли в парке в Одинцове

Проект «Зоотерий» запустили в парке «Раздолье» в Одинцове. Он сочетает в себе функции зоопарка и просветительского центра.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, в рамках проекта открыли гостевой «Зоодом», где посетители смогут узнать о быте животных-артистов. Там будут жить две тропические птицы — ара макао. С ними будут проводить представления, где каждый сможет сделать памятные снимки и покормить их.

В день открытия «Зоодома» для детей подготовили квесты, где они смогли узнать больше об экзотических животных. В будущем в парке появятся шоу-норы, где поселятся козы, олени, кенгуру, белки, зайцы и другие животные.

«Основная идея проекта заключается в создании комфортных условий для животных, родившихся вне дикой природы, и адаптированных под естественную среду обитания. Посетители смогут познакомиться с их бытом, посетив домики-норы, возведенные в человеческий рост — точные копии жилищ зверей», — рассказала автор и руководитель проекта Дарья Костюк.

Узнать подробнее о проекте можно по ссылке.

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