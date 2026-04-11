Просветительский семинар о космосе прошел в Ногинске

Культурное мероприятие «Энергия космоса» состоялось 8 апреля в Центральной библиотеке имени А. С. Пушкина. Слушатели смогли погрузиться в историю космических исследований.

На встрече собрались студенты и школьники из разных образовательных учреждений Богородского округа, а также постоянные читатели и посетители. Гости получили уникальную возможность послушать выступления офицеров космических войск — людей, напрямую связанных с космосом.

С увлекательной лекцией «Аргонавты Вселенной. От философа-космиста Николая Федорова к первому космонавту планеты Земля» выступила специальная гостья Анастасия Гачева — доктор филологических наук, заведующая отделом Института мировой литературы имени А. М. Горького, главный библиотекарь Библиотеки № 180 имени Н. Ф. Федорова учреждения «Мосразвитие» и признанный специалист по русскому космизму.

В своем докладе она подробно осветила тему космических исследований в России и Ногинске, а также рассказала, как первый полет Юрия Гагарина вдохновил уроженцев города на дальнейшее освоение космического пространства. Анастасия рассказала о неоценимом вкладе философа Николая Федорова в развитие космической науки, о его заслуженном авторитете в научном сообществе и существенном влиянии на молодых ученых, в частности на юного Циолковского.

Учащиеся представили доклады на тему развития космической науки в округе и рассказали о людях, чьи исследования и результаты трудовой деятельности оказались наиболее значимыми в этой сфере.

Настоящим украшением мероприятия стали песни на космическую тематику, среди которых прозвучала известная каждому «Трава у дома» в исполнении Даниила Гришина. Семинар завершился изящным «Гагаринским вальсом» кадетского корпуса.