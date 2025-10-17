Просветительский проект «Территория молодежи» начался в Серпухове

Ученики Дашковской школы в Серпухове приняли участие в проекте «Территория молодежи», созданного специалистами центра «Молодость». Инициатива направлена на формирование гражданской ответственности и профилактику негативных явлений в подростковой среде.

В рамках инициативы провели площадку на тему «Неформальные молодежные объединения». Школьники узнали про мотивы и цели участников таких объединений, а также осознали последствия, связанные с участием в них. Специалист по социальной работе с молодежью Елена Ревина рассказала про историю и развитие неформальных объединений, раскрыла культурные факторы и обозначила основные типы подобных сообществ.

Участие в проекте «Территория молодежи» формирует у учеников критическое мышление. Это может противостоять деструктивным идеологиям и негативному влиянию.

Организаторы подчеркнули, что встреча стала частью масштабной программы, направленной на формирование у школьников устойчивых ценностей и повышение уровня социальной ответственности.