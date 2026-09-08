Просветительский проект о театре проведут для школьников в Пушкино и Щелкове

Центр культурного развития «Клязьма» запускает просветительский проект о театре для школьников из Пушкино и Щелкова. Инициативу реализуют при поддержке гранта президентского фонда культурных инициатив.

В рамках проекта в детских музыкальных школах и школах искусств проведут 18 встреч. Ребятам расскажут об устройстве театра оперы и балета, работе специалистов за кулисами и связи театрального искусства с классической музыкой. Отдельную часть программы посвятят произведениям современной писательницы Нины Дашевской, которые затрагивают духовно-нравственные темы.

Каждая встреча будет включать познавательную беседу и показ кукольного спектакля «Тео — театральный капитан». Постановку специально для проекта подготовил московский «Театр в Чемодане» под руководством режиссера Елены Хороших.

Первое мероприятие пройдет 9 сентября в Ивантеевском филиале Пушкинской детской школы искусств. В программе — пресс-конференция, спектакль и квест для учащихся.