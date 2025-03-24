Просветительский проект для подростков «Пора все знать» начался в Видном

Подросткам в Ленинском округе расскажут об этапах взросления организма. В муниципалитете стартовал просветительский проект «Пора все знать».

В Видновском перинатальном центре прошла встреча с директорами школ, педагогами и председателями родительских комитетов. Главный врач Тамара Белоусова и заведующая женской консультацией Елена Фролова рассказали о новом просветительском проекте для школьников.

«У нашей молодежи сейчас в приоритете здоровый образ жизни! Такой подход поддерживаем и поможем разобраться в том, что происходит с организмом во время взросления. Специалисты профессионально расскажут обо всех вопросах, что волнуют наших подрастающих мальчишек и девчонок», — сказала главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова.

Проект продлится четыре недели. Программа включает занятия с акушерами-гинекологами, анестезиологами-реаниматологами, врачом-эндокринологом, психологами, инструктором по йоге и детской медсестрой. Первый поток стартует в апреле. После окончания курса все получат сертификаты.

«Подобрали в команду врачей разных специализаций, которым интересно работать с подростками. Уроки пройдут в интерактивной форме и будут длиться не более 35 минут», — рассказала руководитель проекта, заведующая женской консультацией Елена Фролова.

Проект инициировали в Министерстве здравоохранения Московской области. На первом этапе его проведут в семи муниципалитетах Подмосковья. Родители школьников в Ленинском округе поддержали эту идею.