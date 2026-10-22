Просветительский диктант о космосе прошел в Ногинске

22 октября в Центре образования № 5 имени Героя России Максима Сураева в Ногинске состоялся просветительский диктант «Человек и космос». Мероприятие объединило школьников, педагогов и летчика-космонавта, Героя России Максима Сураева.

Перед началом диктанта к ученикам 7–11 классов обратился сам космонавт. Он отметил, что главная цель таких встреч — заинтересовать ребят историей и достижениями отечественной космонавтики.

«Основная цель таких мероприятий — донести до ребят знания и по-настоящему их заинтересовать. Будет здорово, если они будут больше знать о своей истории, о своих традициях и вообще о достижениях, которые были в Советском Союзе и которые есть сейчас, в Российской Федерации. Наша страна всегда была и остается великой космической державой», — сказал Максим Сураев.

Участие в диктанте приняли ученики профильных космических классов. После завершения испытания ребята смогли задать космонавту вопросы о невесомости, снах на орбите и том, как выглядит Земля с высоты 400 километров.

После диктанта участники получат сертификаты в личном кабинете на платформе «Цифровое просвещение», а победители — дипломы и ценные призы.