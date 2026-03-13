Просветительские программы ко Дню прав потребителей проведут в Подмосковье

Ежегодно 15 марта мировое сообщество отмечает День прав потребителей. В Подмосковье к этой дате подготовят специальные программы.

Международная Федерация потребительских организаций каждый год выбирает для события определенную тему, чтобы привлечь внимание к наиболее актуальным вопросам. В этом году речь пойдет о безопасных товарах и уверенности потребителей.

«В ближайшее время мои помощники на общественных началах проведут просветительские мероприятия в образовательных организациях Подмосковья. Учащимся расскажут об основном законе, защищающем права потребителей, о государственной системе маркировки „Честный Знак“, а также куда необходимо обращаться для защиты в случае нарушения прав потребителей», — отметила уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.

В конце занятия желающие смогут получить краткую памятку.

Актуальность выбранной темы подтверждается и статистикой, которая демонстрирует уязвимость покупателей в современной цифровой среде.Организации экономического сотрудничества и развития сообщила, что 87% отозванных или запрещенных товаров по-прежнему доступны для приобретения онлайн.

Именно поэтому повышение потребительской грамотности становится не просто просветительской задачей, а необходимым условием безопасности каждого человека.