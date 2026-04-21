Просветительская акция «Тотальный диктант» прошла в Подольске

Ежегодный традиционный «Тотальный диктант» вновь объединил подольчан, желающих проверить свои знания русского языка. В этом году для проведения просветительской акции в Подольске было организовано семь площадок.

Текст диктанта написал известный писатель-прозаик, публицист и исследователь русской литературы XX века, ректор Литературного института имени А. М. Горького, заслуженный деятель искусств России Алексей Варламов. Его произведение «Пушкин. Фамилия» стало основой для проверки грамотности участников, которые в Подольске писали третью часть «Наперсница волшебной старины».

Одной из площадок акции стала Центральная библиотека во Дворце культуры «Октябрь». На диктант заранее записались 13 человек, среди которых супруги Поздняковы. К мероприятию они подготовились основательно и познакомились с творчеством автора.

«Специально мы даже зашли в библиотеку, взяли книгу, это было открытием. Варламов так интересно пишет и настолько разнообразные сюжеты, просто в восторге», — поделился Геннадий Поздняков.