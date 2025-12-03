Просветительская акция «Географический диктант» прошла в Химках

На площадке «Умной библиотеки» в Химках 1 декабря провели международную образовательную акцию Русского географического общества — «Географический диктант», которая объединила более 30 участников. Традиционно им предложили ответить на 40 вопросов, охватывающих темы природы, экономики, культуры и истории России.

«Географический диктант» — это уникальная возможность проверить собственные знания о стране и расширить кругозор. Акцию проводят в нашей стране с 2015 года. За это время к ней присоединились свыше четырех миллионов участников из России и 136 стран мира.

Вопросы включали разнообразные темы, в том числе природные особенности территорий, экономику, исторические и актуальные события современности. Особое внимание уделили важным юбилеям: 180-летию Русского географического общества, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 500-летию освоения Северного морского пути. Также затронули темы международного сотрудничества России со странами БРИКС.

Открывая мероприятие, кандидат географических наук и член Русского географического общества Михаил Сигалов подчеркнул значимость географической грамотности для укрепления культурного наследия и патриотического сознания. Модератором и организатором встречи выступил руководитель центра дополнительного образования «Дикие тропы» Артем Рябухин, который создал комфортную атмосферу для участников. Артем стал победителем Всероссийского конкурса «Знание. Лектор» в категории «Экология и туризм» в ноябре 2025 года. Он регулярно проводит мастер-классы и лекции по истории, географии, рассказывает о первооткрывателях России. Его занятия пользуются популярностью как среди школьников, так и взрослых.

Отметим, что «Географический диктант» не объявляет победителей: каждый участник получает только свои личные результаты, которые не публикуют.