Пространство рядом с гимназией № 7 благоустроят в Чехове в 2025 году

В Чехове приведут в порядок территорию у домов № 11-16 на улице Мира рядом с гимназией № 7 и училищем олимпийского резерва № 4. Общественное пространство включили в программу «Формирование комфортной городской среды» по заказу администрации округа.

По просьбам жителей здесь сделают новые пешеходные дорожки и площадки, обновят проезды и расширят парковку. Главным новшеством станет игровой комплекс для детей младшего и среднего возраста с резиновым покрытием, качелями и горками. Отдельно будет установлена площадка с тренажерами с навесом от дождя, снега и палящего солнца.

В заключении подрядчик благоустроит территорию у подъездов, заменит урны, выровняет обочины и засеет газон.

Отметим, в 2025 году в муниципалитете благоустроят еще три территории: в городе — на улице Чехова, 57, 61, на улице Дружбы, 2А, 6/1, 6/2, 15, в сельской местности — в деревне Манушкино, 17, 18, 25, 26.