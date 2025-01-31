Проспект Мира полностью реконструируют в Реутове

Одну из главных городских улиц ждет масштабная модернизация. Заложенный в 1965 году проспект станет современным и комфортным пространством к 85-летию Реутова.

Специалисты полностью поменяют асфальтовое покрытие, приведут в порядок тротуары и зоны парковки, установят новое освещение и посадят деревья и кустарники. Незаконные конструкции и реклама будут убраны.

За последние годы в Реутове модернизировали несколько общественных пространств. На улице Октября появился новый сквер с современным освещением и озеленением, а у станции МЦД-4 «Реутово» обновили пешеходные зоны. Пять улиц города отремонтировали в прошлом году, было обновлено около 32 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

В 2025 году модернизация также ожидает скверы на улицах Парковой, Ленина, Октября и Юбилейном проспекте. В марте начнутся проектно-изыскательские работы в Центральном парке, который заложили почти 30 лет назад. Планируется обновление улиц Дзержинского и Молодежной, которые горожане назвали приоритетными.