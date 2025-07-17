Проспект Ильича в Шатуре реконструируют по нацпроекту к сентябрю

На проспекте Ильича в Шатуре продолжаются работы по расширению проезжей части и созданию пешеходных зон. Реконструкцию проводят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Модернизацию проспекта осуществляют поэтапно, поэтому перекрытие движения транспорта не требуется.

«В капитальных работах на проспекте Ильича задействованы порядка 60 рабочих и 28 единиц спецтехники. Сейчас дорожники проводят работы по уширению проезжей части, устройству более 5,5 километра тротуаров и установке бортового камня», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Параллельно строители занимаются монтажом дождеприемников, устанавливают оборудование для горизонтального бурения под будущие очистные сооружения и завершают прокладку главного коллектора ливневой канализации.

В ближайшее время начнется фрезерование старого асфальтового покрытия.

Когда работы завершатся, в центре Шатуры появится современная четырехполосная магистраль протяженностью около 2,8 километра, оснащенная парковочными карманами, новыми фонарями и удобными тротуарами.

Движение по обновленному проспекту планируют запустить уже в сентябре.