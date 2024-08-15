Проспект Багратиона в Одинцове признали лучшим дорожным проектом в 2023 году

МедиаБанк Подмосковья
Фото: МедиаБанк Подмосковья

Проспект Багратиона — продолжение Северного обхода Одинцова — стал лучшим проектом строительства дорог за 2023 год.

Проспект Багратиона идет от МКАД до Международного делового центра «Москва-Сити». Он получил почетный статус «Лучший реализованный проект строительства объектов улично-дорожной сети». Этот масштабный проект реализовал Российский фонд прямых инвестиций. Он привлек пять ведущих фондов из стран Ближнего Востока и Азии.

Более семи миллионов автомобилей проехало по проспекту Багратиона в 2023 году. Благодаря ему транспортная доступность улучшилось для 1,5 миллионов человек. По проспекту Багратиона доехать от МКАД до столичного центра «Москва-Сити» можно всего за семь минут. Ранее этот путь занимал более часа.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Украина раскрыла планы на Курскую область. О чем размечтались в Киеве?

Июньский ажиотаж. Падение спроса на новостройки связали с закрытием льготной программы

Слишком «такие» и «не такие», как все. Кто такие нормисы и пик ми герл

ВОЗ бьет тревогу из-за оспы обезьян. Миру грозит новая эпидемия?

Ослепнуть за сутки. Как носить контактные линзы и не лишиться зрения

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте