Проспект Багратиона в Одинцове признали лучшим дорожным проектом в 2023 году

Проспект Багратиона идет от МКАД до Международного делового центра «Москва-Сити». Он получил почетный статус «Лучший реализованный проект строительства объектов улично-дорожной сети». Этот масштабный проект реализовал Российский фонд прямых инвестиций. Он привлек пять ведущих фондов из стран Ближнего Востока и Азии.

Более семи миллионов автомобилей проехало по проспекту Багратиона в 2023 году. Благодаря ему транспортная доступность улучшилось для 1,5 миллионов человек. По проспекту Багратиона доехать от МКАД до столичного центра «Москва-Сити» можно всего за семь минут. Ранее этот путь занимал более часа.

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