Фестиваль амбассадоров «Весна. Профессионалитет. Подзарядка» прошел в Подмосковье

28 апреля в образовательно-производственном центре «Машиностроение» Орехово-Зуевского техникума состоялся третий ежегодный фестиваль амбассадоров. Об этом информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

Фестиваль включал в себя две части. В первой участники из Шатурского энергетического техникума, Воскресенского колледжа, Орехово-Зуевского железнодорожного техникума имени В. И. Бондаренко, Ликино-Дулевского политехнического колледжа (филиал ГГТУ), Егорьевского техникума и Орехово-Зуевского техникума приняли участие в деловой игре «Я в Профессионалитете!». Они развивали навыки самопрезентации, учились составлять эскизы объявлений и понимать друг друга с полуслова, а также демонстрировали знания о развитии ФП «Профессионалитет» и разнообразии профессий.

Во второй части мероприятия состоялся Бал амбассадоров. Партнеры-работодатели вручили участникам Благодарственные письма и подарки за активное участие в проектах «Профессионалитета» и проявленную жизненную позицию.