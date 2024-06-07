Проселочные дороги отремонтируют в Химках в этом году

Капитальный ремонт дорог в Химках начнут неподалеку от деревень Клушино, Покров и Веревское. Фронт работ уже определен. Специалисты заменят около 30 тысяч квадратных метров асфальта.

Фрезеруют старый асфальт на участке дороги в шесть километров. После этого начнут проливку битума и уложат новый слой асфальта. Разметку нанесут после всех основных этапов.

«Всего в этом году отремонтируем семь участков дорог. Общая площадь работ составит почти 100 тысяч квадратных метров», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Также в Химках завершают работы по капремонту дорог на пересечении улицы Дружбы, Юбилейного проспекта, Молодежного проезда, а также на улице Панфилова. Специалисты привели в порядок почти 40 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Кроме того, в этом году ремонт дорог проведут на Вашутинском шоссе и на улице Пролетарской. Кроме замены дорожного полотна, модернизируют бордюры, ограждения, опоры освещения и дорожные знаки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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