Прощальный матч футболиста Дениса Глушакова прошел в Химках

На «Арене Химки» состоялся прощальный матч, посвященный завершению карьеры знаменитого российского футболиста Дениса Глушакова. На поле вышли друзья и коллеги спортсмена — легенды клубов «Спартак» и «Локомотив».

За «Спартак» в памятном матче сыграли Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Роман Павлюченко, Виктор Онопко, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко, Андрей Ещенко, Федор Кудряшов, Роман Шишкин, Илья Кутепов и другие именитые футболисты. Тренерский штаб представили Олег Романцев и Ринат Дасаев.

«Денис Глушаков — человек, который оставил след как в „Локомотиве“, так и в „Спартаке“. Он яркий игрок. У него великолепный удар, у него прекрасные длинные передачи, он очень много работал на футбольной поле», — отметил Романцев.

«Локомотив» также представили выдающиеся спортсмены, среди которых Дмитрий Сычев, Динияр Билялетдинов, Дмитрий Лоськов, Ренат Янбаев, Дмитрий Сенников, Руслан Пименов, Сергей Гуренко и другие.

Тренерами выступили Юрий Семин и Ринат Билялетдинов.

«Для всех нас это прекрасная возможность снова ощутить настроение футбольных баталий, атмосферу матча на большом стадионе. И самое главное — при своих болельщиках. И такой прекрасный повод. Денис молодец, я думаю, что это правильный формат: заканчивать карьеру именно перед болельщиками, которые могут сказать спасибо за годы, проведенные на футбольном поле», — отметил Дмитрий Сычев.

Сам Денис Глушаков — легенда обоих клубов — провел на поле по одному тайму в составе каждой из команд. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу «Локомотива».

«Дорогие болельщики, я вас всех очень люблю, ценю, уважаю. Спасибо, что вы есть. Вы стимулировали весь мой карьерный путь. Но самое главное я хочу сказать маме. Я тебя очень люблю. Еще спасибо большое моей семье: моим детям, моей супруге. Спасибо всем футболистам», — сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».

На стадионе также выступили группа «Рождество», Иракли и Samoel. Матч организовали при поддержке Карачаровского механического завода по государственной программе «Спорт России».