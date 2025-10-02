Прощальный матч Дениса Глушакова пройдет в Химках 11 октября

Стартовала продажа билетов на прощальный матч бывшего полузащитника «Локомотива» и «Спартака» Дениса Глушакова. На игре встретятся ветераны двух клубов, за которые Глушаков выступал в разные годы. Матч пройдет на «Арене Химки» 11 октября и начнется в 16:30. Глушаков проведет по тайму за каждую команду.