Прощальный матч Дениса Глушакова пройдет в Химках 11 октября

Стартовала продажа билетов на прощальный матч бывшего полузащитника «Локомотива» и «Спартака» Дениса Глушакова. На игре встретятся ветераны двух клубов, за которые Глушаков выступал в разные годы. Матч пройдет на «Арене Химки» 11 октября и начнется в 16:30. Глушаков проведет по тайму за каждую команду.
В составе «Локомотива» сыграют Дмитрий Лоськов, Владимир Маминов, Сергей Гуренко, Дмитрий Сычев, Динияр Билялетдинов, Маринато Гильерме, Сергей Овчинников и другие. Командовать будет Юрий Семин.
Участие в игре за «Спартак» подтвердили Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Роман Павлюченко, Роман Шишкин, Александр Филимонов, Артем Ребров, Илья Кутепов, Евгений Макеев, Никита Баженов и Александр Самедов, тренер команды — Олег Романцев.
