«Прорыв в медицине». Медцентр Рошаля в Подмосковье провел уникальную операцию с помощью робота

Детская медицина в Подмосковье делает большой шаг вперед благодаря высокому уровню подготовки врачей и использованию передового оборудования. О том, как проводят операции с применением современных технологий, рассказала Дмитрию Степанищеву в интервью 360.ru главный врач ГБУЗ Московской области «Детский клинический центр имени Рошаля» Татьяна Шаповаленко.

«Здесь у нас уникальное оборудование. У нас около 90% операций делаются лапароскопически, то есть без разрезов, это малотравматично. Соответственно, ребенок может достаточно быстро восстанавливаться после таких операций», — отметила Шаповаленко.

В центре имени Рошаля действует уникальный роботический центр — первый в Москве и третий в России. С его помощью проводят операции на брюшной полости и в области детской урологии. Медики постоянно развивают направление роботизированной хирургии, исследуя новые возможности применения этой технологии. Так, например, кардиохирурги совместно с торакальными хирургами впервые в стране успешно провели сложную операцию на сердце и дыхательной системе с использованием робота.

«Мы сейчас проводим большую научную работу, смотрим, какие еще вмешательства можно делать на роботе», — добавила Шаповаленко.

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