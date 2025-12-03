Прорыв системы отопления устранили в микрорайоне 5А в Одинцове

Несколько домов в микрорайоне 5А в Одинцове остались без горячей воды и отопления. Причина — прорыв на теплотрассе, которая идет от котельной № 4. Аварийная бригада оперативно прибыла на место и ликвидировала аварию.

Специалисты работали над ремонтом трубопровода, по которому в жилые дома № 122 и 136А на Можайском шоссе, а также в дом № 55 на Вокзальной улице подаются тепло и горячая вода. Так, на участке трассу отключили от котельной, далее ее опорожнили, обнаружили место прорыва и приступили к ремонту.

После вырезали поврежденный фрагмент и приварили новую заплатку, чтобы в этом районе обеспечить стабильную подачу теплоносителя. Чтобы полностью завершить ремонтные работы и вернуть нормальное отопление и горячее водоснабжение в дома, коммунальщикам потребовалось около трех часов.

Если у жителей возникнут вопросы или потребуется более точная информация об отключении, рекомендуется следить за официальными обновлениями от управляющей компании.